/ Lesedauer: ca. 2min Mutmacher: Farbenfroher Gruß ins Haus Soteria

Hunderte bunter Steine bilden am Rad- und Fußweg zwischen Volzeler Mühlenweg und Berliner Straße in Emlichheim eine Kette, die die Bewohner des Hauses Soteria in Corona-Zeiten erfreuen soll. Und diese von Kindern gestaltete Schlange wächst von Tag zu Tag.