Empfehlung - Mutiges Schultheater in Emlichheim

Emlichheim Jungs, die an der Schwelle zum Erwachsenensein stehen, haben viele Fragen. „Wann ist der Mann ein Mann?“ fragt Grönemeyer provozierend und selbstironisch in seinem Song. In dem Theaterstück „Jo im roten Kleid“ vom Hamburger „Theater Triebwerk“ kommen die berühmten Liedzeilen dann auch wieder vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/mutiges-schultheater-in-emlichheim-285267.html