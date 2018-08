Empfehlung - Muss das immer ein Arzt machen?

Emlichheim Vicky Egerer aus Veldhausen ist Gesundheits- und Krankenpflegerin. Sie arbeitet seit 2015 bei der Bürgerhilfe in Emlichheim und studiert an der Universität Bremen Kommunale Gesundheitsversorgung und Familienpflege. Derzeit erstellt sie ihre Abschlussarbeit. Das Thema lautet: „Akademisierte Pflegekräfte in der primären Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/muss-das-immer-ein-arzt-machen-246863.html