Münzdieb erbeutet in Waschanlage 3000 Euro

Emlichheim. Eines muss man dem Dieb lassen: Er ist handwerklich sehr geschickt. Seit Ende Februar ist es ihm fünf Mal gelungen, den Automaten der Selbstbedienungs-Waschanlage der Westfalen-Tankstelle an der Ringer Straße in Emlichheim zu knacken und den Münzbehälter zu leeren, ohne dass dies sofort auffiel. Zuerst war man sogar davon ausgegangen, dass der Täter einen Schlüssel benutzte.

In der Nacht zu Dienstag wurde der Dieb dann von einem GN-Zeitungsboten auf frischer Tat ertappt. Diesem war aufgefallen, dass sich jemand am Bedienfeld der Waschanlage zu schaffen machte. Der Bote sprach den Unbekannten an, der daraufhin mit seiner Beute die Flucht ergriff. Unterwegs verlor der Dieb dann eine Vielzahl an Münzen. Die Spur reichte allerdings nicht bis zu ihm selbst. Die Polizei konnte einen Großteil der verlorenen Münzen sicherstellen und dem Tankstellenbetreiber zurückgeben.

Auffällig ist, dass der Täter meistens nach den Wochenenden zuschlug. Seine Annahme, dass der Münzbehälter dann gut gefüllt sei, bestätigte sich dabei offenbar: Er erbeutete rund 3000 Euro. Die Polizei berichtete, dass er in allen fünf Fällen das Geld aus einer Plastikbox im Innern entnahm, diese dann sorgfältig wieder zurückstellte und den Automaten unversehrt verschloss.

Der Tankstellenbetreiber teilte am Donnerstag auf GN-Anfrage mit, dass die Sicherungsmaßnahmen an der Waschanlage nun verstärkt würden. Hinweise auf den Münzdieb nimmt die Polizei unter Telefon 05943 92000 entgegen.