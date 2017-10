Empfehlung - Motorradfahrer bei Unfall in Emlichheim schwer verletzt

cs/sb Emlichheim. Schwerer Verkehrsunfall am Sonntag in Emlichheim nahe der niederländischen Grenze. Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer aus den Niederlanden war dort auf der Landesstraße 44 unterwegs gewesen. Etwa 100 Meter vor der Grenze stieß er mit einem Personenwagen zusammen, der aus der Oelstraße nach links auf die L44 abbog. In dem Kia, ebenfalls mit niederländischem Kennzeichen, saßen eine 79 Jahre alte Frau als Fahrerin und eine 22-jährige Beifahrerin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/motorradfahrer-bei-unfall-in-emlichheim-schwer-verletzt-211147.html