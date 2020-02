Empfehlung - Mobile Demenzberatung in der Grafschaft startet

Nordhorn/Emlichheim Rund 90 Gäste durfte das Emlichheimer Mehrgenerationenhaus Senfkorn zur Auftaktveranstaltung der Mobilen Demenzberatung begrüßen. Führende Persönlichkeiten aus der Politik wie Daniela Kösters (Samtgemeindebürgermeisterin Emlichheim), Gitta Mäulen (Fachbereichsleitung Gesundheit und Soziales beim Landkreis) und die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela de Ridder diskutierten im altreformierten Gemeindehaus an der Paul-Gerhardt-Str. in Nordhorn mit den Pflegefachkräften Karin Platje und Maike Naber und der pflegenden Angehörigen Lore Borgmann über das Krankheitsbild Demenz und die daraus entstehenden Belastungssituation in der Häuslichkeit. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/mobile-demenzberatung-in-der-grafschaft-startet-344934.html