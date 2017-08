Empfehlung - Mit dem Job-Bus über die Grenze nach Emlichheim

Emlichheim. Der Niederländer Arold Hanse arbeitet in Hardenberg bereits im Pflegebereich, doch bislang nur mit einer Teilzeitstelle. Grund genug für den 47-Jährigen, am Mittwoch mit Gleichgesinnten in den Job-Bus einzusteigen und nach Emlichheim zu fahren. Hier werden die etwa ein Dutzend Niederländer in den Räumen des Evangelischen Krankenhausvereins empfangen und von vielen beteiligten Stellen über die Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland allgemein und im Pflegebereich in Emlichheim speziell informiert. Das Interesse ist groß. Wer sich aktiv auf Jobsuche jenseits der Staatsgrenze macht, der ist auch ernsthaft interessiert. Arold Hanse etwa würde gern mit einer vollen Stelle arbeiten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/mit-dem-job-bus-ueber-die-grenze-nach-emlichheim-203878.html