Empfehlung - Ministerium ordnet Überprüfung aller Einpressbohrungen an

Emlichheim „Wir sind alle noch ziemlich geplättet vom Ausmaß des Schadens – das hatte ja niemand erwartet", seufzt Emlichheims Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters am Tag, nach dem die Nachricht eingetroffen war, dass bei einer Erdölbohrung in den Weusten bis zu 220.000 Kubikmeter umweltgefährdender Flüssigkeit in den Boden gesickert sind. Doch Kösters will nicht nur Schwarzmalen. Vor allem nicht nach dem, was sie am Dienstag bei einem Treffen vor Ort erfahren hat: Vertreter des Erdölförderers Wintershall Dea sowie des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie aus Hannover als Aufsichtsbehörde seien zuversichtlich, den Schaden sanieren zu können. „Das bedeutet: Es ist technisch möglich, das ausgetretene Lagerstättenwasser, das nur einen gewissen Umkreis erreicht haben kann, wieder zurückzuholen", erklärt Kösters und betont: „Deshalb bin ich jetzt auch nicht total beunruhigt." Trotzdem gelte es aber, noch viele Fragen zu beantworten – zum Beispiel zur Sicherheit des Grundwassers. Um das Trinkwasser hingegen brauche man sich keine Sorgen zu machen, fügt Kösters hinzu: „Das kommt über Rohre vom Wasserwerk aus Getelo."(...)