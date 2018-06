Empfehlung - Mehrgenerationenhaus „Senfkorn“ bildet Demenz-Partner aus

Emlichheim Den ersten Basiskursus haben Mitarbeiter des Senfkorns bereits absolviert, heißt es in einer Pressemitteilung. In dem Kursus wurden neben Informationen zum Krankheitsbild Tipps zum Umgang mit Menschen mit Demenz vermittelt. „Menschen mit Demenz benötigen eine sensible Nachbarschaft und Umgebung, um möglichst lange zuhause leben zu können“, sagt Karin Platje, Koordinatorin des Senioren- und Pflegestützpunktes der Niedergrafschaft. Sie berichtet, dass immer mehr Menschen mit Demenz und auch deren Angehörige Hilfe, Tipps und Unterstützung im „Senfkorn“ suchen. Wichtig sei es, „mit den Menschen mit Demenz zu reden und nicht über sie zu reden“, betont Platje. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/mehrgenerationenhaus-senfkorn-bildet-demenz-partner-aus-239252.html