Empfehlung - Mehr Windkraft in Laar für 70 Millionen Euro

Laar. Höher, größer, kräftiger: Der Windpark „Emlichheim-Nord“ und „Emlichheim-Süd“ wird zur Zeit erneuert. In den Laarer Ortsteilen Heesterkante und Eschebrügge sollen bis zum Herbst zwölf neue Windkraftanlagen errichtet werden. Die neuen Räder haben eine Nabenhöhe von 149 Meter und einen Flügeldurchmesser von 115 Meter. Damit ragen die Drei-Megawatt-Anlagen des Herstellers „Enercon“ an ihrer höchsten Stelle bis zu 206,5 Meter in den Himmel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/mehr-windkraft-in-laar-fuer-70-millionen-euro-231484.html