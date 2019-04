Empfehlung - Mehr Geld für Emlichheimer Radwege empfohlen

Emlichheim In der Samtgemeinde Emlichheim sind einige Radwege in keinem guten Zustand, hieß es im Planungs-, Umwelt- und Tourismusausschuss der Samtgemeinde: An zahlreichen Stellen sind die Fahrbahnen marode. Für manche Wege kommt nur eine grundlegende Sanierung oder Kompletterneuerung infrage. Auch die noch intakten Wege müssen jährlich unterhalten werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/mehr-geld-fuer-emlichheimer-radwege-empfohlen-293385.html