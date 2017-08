Empfehlung - Mann stirbt nach Kollision mit Baum

Emlichheim. Ein Auto ist am Sonntag gegen 9.15 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache auf der Kanalstraße in Emlichheim mit einem Baum am Straßenrand zusammengestoßen. Dabei sind die beiden Fahrzeuginsassen aus Emlichheim lebensgefährlich verletzt worden, der 28-jährige Beifahrer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/mann-stirbt-nach-kollision-mit-baum-204327.html