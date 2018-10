„Mammobil“: Einladung zum Brustkrebs-Screening in Emlichheim

Noch bis zum 16. November haben rund 2000 Frauen aus der Samtgemeinde Emlichheim die Möglichkeit, an der Untersuchung zur Früherkennung von Brustkrebs teilzunehmen. Das „Mammobil“ macht Station am Rathaus in Emlichheim.