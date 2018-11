Empfehlung - Märchen für Freunde der plattdeutschen Sprache in Emlichheim

Emlichheim Platt satt gab es am Freitagabend „in‘t Huus Ringerbrüggen in Emmelkamp“ im Rahmen des Projekts „PlattSatt! Das niederdeutsche Festival“ mit vielen Veranstaltungen in den vergangenen zehn Tagen, organisiert von der Emsländischen Landschaft für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim. Eingeladen zu einem Abend mit Märchen in plattdeutscher Sprache hatten die Heimatfreunde Emlichheim.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/maerchen-fuer-freunde-der-plattdeutschen-sprache-in-emlichheim-264624.html