Empfehlung - Männerchor gastiert in der Kirche in Hoogstede

Hoogstede Das Konzert mit dem „Overijssels Bezantyns Mannenkoor“ beginnt um 19 Uhr in der reformierten Kirche. Dirigent des Männerchors ist Marian Stouwdam. Gesungen werden a cappella Lieder der russisch-byzantischen Liturgie und melancholisch-weltliche Lieder aus Osteuropa. „Mit den voluminösen Tönen, dem tiefen Bass und den hohen Tenorregistern, die charakteristisch sind für diese Musik, machte sich der Chor im In- und Ausland einen Namen“, heißt es. Solisten sind an diesen Abend Fritz Roellofzen (Bass) und Wim de Vries (Tenor). In der Pause trägt der Singkreis der Kirchengemeinde einige Lieder vor. Der Eintritt ist frei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/maennerchor-gastiert-in-der-kirche-in-hoogstede-262730.html