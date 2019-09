Empfehlung - Ludwig Güttler und Ensemble begeistern in Emlichheim

Emlichheim Zum 17. Niedergrafschafter Konzerthighlight in Emlichheim gastierte am vergangenen Freitagabend auf Einladung der Bürgergemeinschaft Emlichheim, des Neuenhauser Kulturpass und der Musikschule Niedergrafschaft der Weltklasse-Trompeter Ludwig Güttler mit seinem Ensemble in der altreformierten Kirche in Emlichheim. Rund 450 Zuschauer zeigten sich hingerissen von der technischen Perfektion der Akteure und dem Glanz der dargebotenen Kompositionen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/ludwig-guettler-und-ensemble-begeistern-in-emlichheim-317510.html