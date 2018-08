Empfehlung - Loarscher Markt zwischen Himmel und Erde

Laar Es ist am frühen Samstagnachmittag – Alie Eggengoor aus Coevorden sitzt mit Bekannten im zum Marktcafé umfunktionierten Dorfgemeinschaftshaus in Laar und genießt nach einem ersten Rundgang über den „Loarschen Markt“ eine Tasse Kaffee und ein Stück Torte. „Es gefällt uns immer wieder hier. Es ist ein sehr schöner und geselliger Markt.“ Die 92-Jährige hat sich mit einem Taxi aus Coevorden nach Laar bringen lassen, denn den traditionellen Markt, den der SV Grenzland Laarwald bereits zum 24. Mal veranstaltet, möchte sie nicht missen. Bis vor einigen Jahren hat sie noch regelmäßig mit Begeisterung an den ebenfalls vom SV Grenzland organisierten „Fahrrad-4-Tagen“ in Laar teilgenommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/loarscher-markt-zwischen-himmel-und-erde-247016.html