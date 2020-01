Empfehlung - Lidl will auf Grüppen-Gelände in Emlichheim ziehen

Emlichheim Der Lebensmitteldiscounter Lidl will seinen bestehenden Standort in Emlichheim aufgeben und auf das Gelände des insolventen Baustoffhandels Grüppen an der Bahnhofstraße ziehen. Das bestätigte Gemeindedirektorin Daniela Kösters in der Sitzung des Bau- und Grundstücksauschusses am Donnerstag. Der Kaufvertrag sei unterschrieben, die Lidl-Hauptzentrale in Neckarsulm müsse aber noch ihr Einverständnis geben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/lidl-will-auf-grueppen-gelaende-in-emlichheim-ziehen-341334.html