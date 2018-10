Empfehlung - Leiche in Emlichheimer Teich gefunden

Emlichheim Gegen 9 Uhr am Freitag wurden die Rettungskräfte zu einem Teich in der Nähe des Pflegeheims an der Berliner Straße in Emlichheim gerufen. In dem Teich, der nur noch sehr wenig Wasser führt, lag eine leblose Person. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten an, konnten aber nur noch den Tod feststellen. Die Person hatte wohl schon einige Stunden im Wasser gelegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/leiche-in-emlichheimer-teich-gefunden-261626.html