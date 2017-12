Empfehlung - Lebensrettung nach Stromschlag: „Alles top gelaufen“

Hoogstede. Am liebsten würden Daniel Silder und Dominik Santrau einfach so weitermachen wie vor dem 1. April. Doch das geht nicht. Jedenfalls im Moment. „Wir werden ständig darauf angesprochen, was geschehen ist und wie wir uns fühlen“, berichtet Daniel Silder und Dominik Santrau ergänzt: „Das können wir wohl verstehen, aber es wäre auch gut, wenn sich alles etwas normalisieren würde.“ Die beiden wollen aus dem, was sich an jenem Frühlingsvormittag auf einem Acker an der Ölstraße im Hoogsteder Ortsteil Bathorn ereignet hat, keine große Sache machen. Doch es ist eine große Sache.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/lebensrettung-nach-stromschlag-alles-top-gelaufen-219282.html