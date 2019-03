Landkreis wirft Wintershall „mangelnde Information“ vor

Emlichheim/Nordhorn Ein weiterer Schadensfall in Emlichheim, ein Gutachter, der nicht wie vereinbart zum Treffen erscheint – die Verwaltungsspitze der Grafschaft Bentheim sowie der Samtgemeinde Emlichheim ist „irritiert und verärgert“ über das Verhalten der Firma Wintershall. So teilte es die Verwaltung in einer Pressemitteilung am Freitagmittag mit.

Am Freitag hatte es ein Treffen im Kreishaus gegeben – Grund dafür war der Schaden an der Einpressbohrung 132 der Wintershall Holding in Emlichheim (die GN berichteten). Dabei teilten Vertreter des Unternehmens mit, dass es am Donnerstagabend ein weiteres Schadensereignis an der Einpressbohrung 51, ebenfalls in Emlichheim, gegeben habe. Zudem hätte ein Gutachter bei dem Treffen, zu dem das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Vertreter des Landkreises Grafschaft Bentheim, der Samtgemeinde Emlichheim und des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) eingeladen hatte, den Sachverhalt bei der Einpressbohrung 132 darstellen, Stellung zum aktuellen Stand nehmen und weitere Fragen beantworten sollen. Doch er erschien nicht.

Keine Aussagen zum Ausmaß

„Zwar wurde im Verlauf des Treffens, an dem auch ein Vertreter des Wintershall-Vorstandes teilgenommen hatte, über die Einrichtung einer ,Task-Force‘ informiert, inhaltliche Aussagen zum Ausmaß der Schadensfälle wurden aber nicht getätigt“, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung.

Kreisrat Dr. Michael Kiehl und Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters zeigten sich irritiert über die mangelhafte Kommunikation und Transparenz des Unternehmens zum Sachverhalt. „Ich hatte an diesen Termin die Erwartungshaltung, dass konkrete Informationen zu den bisher eingeleiteten und noch folgenden Maßnahmen sowie Auskünfte über eine mögliche Gefahrenslage erbracht werden“, zeigt sich Daniela Kösters verärgert.

Auch Dr. Michael Kiehl bringt seinen Unmut zum Ausdruck. „Wir behandeln das Thema hier im Haus mit hoher Priorität und hätten von der Wintershall Holding fachlich fundiertere Aussagen erwartet, um unter anderem mögliche Auswirkungen auf das Grundwasser einschätzen zu können.“

Neuer Termin in der kommenden Woche

Beide begrüßen die Initiative des Landesamts als zuständiger Behörde, einen weiteren Termin für die kommende Woche einberaumt zu haben, zu dem dann die geforderten konkreteren gutachterlichen Aussagen seitens des Unternehmens erwartet werden.