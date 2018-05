Empfehlung - Laarer Kirchen laden zu Gottesdiensten unter freiem Himmel

jv Laar. Am Pfingstmontag, 21. Mai, findet ein ökumenischer Gottesdienst an der Mühle mit Pastor Hagmann aus Veldhausen und einem Team aus den drei Kirchengemeinden statt. Musikalisch umrahmt wird er vom Posaunenchor und dem Singkreis der reformierten Kirchengemeinde. Anschließend wird zu Kaffee und Kuchen im Heimathaus und in der Mühle eingeladen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/laarer-kirchen-laden-zu-gottesdiensten-unter-freiem-himmel-236403.html