Empfehlung - Kurbelfähre in Laar nimmt ihren Betrieb wieder auf

Laar Die bei Radlern und Wanderern beliebte Kurbelfähre „Fähr Harm“ in Laar hat aufgrund des niedrigen Wasserstands vor 14 Tagen ihre Fahrten von einem Vechteufer zum anderen eingestellt. „Passend zu den Fahrrad-Vier-Tagen in Laar kann der Betrieb erfreulicherweise wieder aufgenommen werden“, teilte am Montag die Samtgemeinde mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/kurbelfaehre-in-laar-nimmt-ihren-betrieb-wieder-auf-244720.html