Empfehlung - Kurbelfähre „Fähr Harm“ in Laar stellt vorerst Betrieb ein

Laar Brütende Sommerhitze und kaum Regen: Die Wasserstände mehrerer Gewässer in der Grafschaft sind in den vergangenen Wochen deutlich gesunken. Erst vor Kurzem musste darum die Kurbelfähre in Neuenhaus ihren Betrieb einstellen – und nun zieht die Kurbelfähre „Fähr Harm“ in Laar nach. „Aufgrund des niedrigen Wasserstandes der Vechte bleibt die Kurbelfähre vorerst geschlossen“, schreibt der Tourismusverein Vier an der Vechte (VVV).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/kurbelfaehre-faehr-harm-in-laar-stellt-vorerst-betrieb-ein-243428.html