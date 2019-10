Empfehlung - Kurbelfähre „Fähr Harm“ bereits in der Winterpause

Emlichheim Am Wochenende wurde die bei Fietsenfahrern beliebte Kurbelfähre „Fähr Harm“ aus der Vechte gehievt und damit fast drei Wochen früher als üblich in ihr Winterquartier gebracht. Zum Hintergrund erläutert die Samtgemeinde Emlichheim, dass sich im Bereich der Anlegestelle sehr viel Schnitt- und Treibgut angesammelt hat. Zusätzlich führt die Vechte aufgrund der Regenfälle viel Wasser. Dadurch verstärkt sich mit dem Schnitt- und Treibgut der Druck auf die Stahlseile. „Ein sicherer Fährbetrieb ist so leider nicht mehr zu gewährleisten“, bedauert Rita Köster, Tourismusverantwortliche der Samtgemeinde Emlichheim. „Wir bitten um Verständnis. Im Mai nächsten Jahres wird der Fährbetrieb planmäßig wieder aufgenommen“, teilt Rita Köster mit. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/kurbelfaehre-faehr-harm-bereits-in-der-winterpause-324227.html