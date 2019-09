Empfehlung - Kündigungsgrund: Zu viel Gehalt kassiert

Osnabrück Im Herbst 2014 schöpfte der Aufsichtsrat der Emsland-Stärke Verdacht, dass in der Chefetage des Emlichheimer Konzerns etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Um möglichen Unregelmäßigkeiten auf den Grund zu gehen, berief das Gremium zum 1. Dezember 2014 mit dem Betriebswirt Udo Hinkelmann aus Ahlen einen dritten Geschäftsführer und Vorstand, der den bisherigen Chefs Hubert Eilting und Michael Schonert auf die Finger schauen sollte. Am Donnerstag sagte Udo Hinkelmann im Emsland-Stärke-Prozess vor dem Landgericht Osnabrück als Zeuge aus. Und die Zahlen, die er mitgebracht hatte, ließen ein Raunen durch das Publikum in Saal 1 gehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/kuendigungsgrund-zu-viel-gehalt-kassiert-318417.html