Kreisverkehr in Emlichheim am Wochenende gesperrt

Emlichheim Am kommenden Wochenende, Sonnabend, 8. September, und Sonntag, 9. September, wird in Emlichheim das Herbstfest gefeiert. Aus diesem Grund wird der Kreisverkehr an der Ringer Straße gesperrt. Die Bentheimer Eisenbahn teilt mit, dass sämtliche Linienbusse am Schulzentrum Emlichheim enden und beginnen. Hier findet ebenfalls der Umstieg zu den Rufbussen 11 und 12 statt. Es entfallen folgende Haltestellen in Emlichheim: Bahnhof, Wilsumer Straße, Ringer Straße, Veldink und Rathaus.