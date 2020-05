Kreisstraße 28 in Osterwald ab Dienstag gesperrt

Osterwald Die Bahnhofstraße (K28) in Osterwald wird von Dienstag, 26. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 29. Mai, zwischen der Kanalstraße (K19), die Emlichheim und Georgsdorfs miteinander verbindet, und der Ahornstraße voll gesperrt. In dieser Zeit wird dort die Fahrbahn saniert. Die Umleitung erfolgt über Georgsdorf, teilt der Landkreis Grafschaft Bentheim mit. Die K28 ist bereits seit vielen Jahren in einem schlechten Zustand.