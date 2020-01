Empfehlung - Konzert auf 400 Jahre alter Orgel zum Dorfjubiläum

Twist-Neuringe Organist Bart Meems brachte zu diesem Anlass das historische Instrument kräftig, aber auch gefühlvoll zum Klingen. Für die Dorfgemeinschaft Neuringe und die reformierte Gemeinde hieß Willi Niers die 100 Besucher in der kleinen Kapelle des Ortes willkommen. Er freue sich, dass die Orgel die Feiern zum Dorfjubiläum 2020 eröffnen könne. Für Bart Meems war das Spielen auf dem historischen Instrument das erste ausdrückliche Konzert, wie er sagte. Als Kirchenorganist ist der 50-jährige Niederländer, der seit 2003 in Laar wohnt, schon über dreißig Jahre aktiv. Seit 2004 spielt er die Orgel in Gramsbergen (Niederlande).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/konzert-auf-400-jahre-alter-orgel-zum-dorfjubilaeum-341108.html