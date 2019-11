Empfehlung - Konzept Kultur stellt neues Programm auf Weihnachtsmarkt vor

Emlichheim Am Samstag, 30 November, soll dort das Programmheft der Bürgergemeinschaft Emlichheim vorgestellt werden. Der Vorverkauf startet am 2. Dezember. Im nächsten Jahr bietet Konzept Kultur wieder ein buntes Programm mit Künstlern unterschiedlicher Genres: Kabarett, Klassik, Komödie, Pop, Folk, Singer-Songwriter, Percussion und Oper. Dazu gehören auch wieder die Veranstaltungsreihen „Konzept Kultur für Kinder“ und „Kino in der Aula“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/konzept-kultur-stellt-neues-programm-auf-weihnachtsmarkt-vor-331587.html