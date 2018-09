Empfehlung - Konfirmanden feiern Gold-Jubiläum in Emlichheim

Emlichheim Bei Konfirmandentreffen werden wie bei einem Klassentreffen alte Erinnerungen wach, wenn die Teilnehmer in die Kirche einziehen und die alten Lieder singen. In Emlichheim trafen sich am Sonntagmorgen 30 Konfirmanden 50 Jahre nach ihrer Einsegnung wieder und feierten gemeinsam ihr Jubiläum mit Pastor Arnold Magdanz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/konfirmanden-feiern-gold-jubilaeum-in-emlichheim-249331.html