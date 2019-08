Empfehlung - Kommentar: Wintershall-Schaden ist keine Lappalie

Emlichheim Wie viel ist das eigentlich – 220.000 Kubikmeter? Anschaulich wird diese Dimension erst bei einem Größenvergleich: Es ist knapp die Hälfte des Wassers, das der Nordhorner Vechtesee fasst. Diese Menge an Lagerstättenwasser soll zwischen 2014 und 2018 in mehr als 150 Meter Tiefe aus einem von Rost zerfressenen Rohr in den Boden der Emlichheimer Weusten gesickert sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/kommentar-wintershall-schaden-ist-keine-lappalie-311079.html