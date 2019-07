Empfehlung - Kösters: Umgang mit Feuerwehren „ist zum Fremdschämen“

Emlichheim „Es ist ein bisschen zum Fremdschämen“, meinte Emlichheims Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters, als sie den vier Ortsfeuerwehren Urkunden als Dank für deren Einsatz im vergangenen Jahr beim Moorbrand auf dem Gelände der Bundeswehr in Meppen überreichte. Damals war das Moor durch eine Rakete in Brand und dann außer Kontrolle geraten. Das hätte die Bundeswehr nicht allein in den Griff bekommen, meinte Kösters während der jüngsten Samtgemeinderatssitzung und fügte hinzu, man hätte manchmal das Gefühl gehabt, hier seien Laien am Werk. Erst durch den beispiellosen Einsatz der Feuerwehren und auch des THW sei es gelungen, den Moorbrand zu löschen. „Die Bundeswehr hat die einfachsten Dinge nicht auf die Reihe bekommen“, stellte Kösters fest. „Es gab weder Betten, damit sich Einsatzkräfte ausruhen konnten, noch gab es Toiletten.“ Deshalb hatte Kreisbrandmeister Uwe Vernim noch Fahrzeuge der Kreisfeuerwehrbereitschaft nachfordern müssen, damit die Wehrleute sich nicht auch noch unter freiem Himmel hätten ausruhen müssen. Auch die Versorgung mit Lebensmitteln sei vollkommen unzureichend gewesen, erklärte Kösters. „Und bis heute haben wir als Samtgemeinde für das eingesetzte Material noch keinen Cent gesehen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/koesters-umgang-mit-feuerwehren-ist-zum-fremdschaemen-305828.html