Empfehlung - Kochwettbewerb: Unterschiedliche Kulturen an einem Tisch

Emlichheim Bereits zum dritten Mal fand am vergangenen Samstag im Jugendhaus@21 ein integrativer Kochwettbewerb der Freiwilligen Agentur statt. Es wurden Gerichte aus verschiedenen Ländern und deren Kulturen gekocht und vorgestellt. Zum Essen eingeladen hatte der „Stammtisch engagierter Neubürger“, der sich seit einem Jahr regelmäßig in Emlichheim trifft und verschiedene Aktionen organisiert. In diesem Jahr haben vier Kochgruppen ihre traditionellen Gerichte zubereitet und präsentiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/kochwettbewerb-unterschiedliche-kulturen-an-einem-tisch-344939.html