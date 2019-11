Knüpften Emsland-Stärke-Chefs ein Firmengeflecht?

Am 16. Tag des Emsland-Stärke-Prozesses vor dem Landgericht hat ein Geschäftspartner der beiden ehemaligen Konzernchefs einen Einblick in deren mutmaßliches Firmengeflecht gegeben. Es ging um zwei Baufirmen, an denen sie sich beteiligt haben sollen.