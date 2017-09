Empfehlung - Kleinringe: 15 Kälber vor Scheunenbrand gerettet

nom Ringe. Zu einem Scheunenbrand an der Aatalstraße in Kleinringe sind am Sonnabend gegen 15 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr ausgerückt. Als sie an der Einsatzstelle ankamen, stand das Gebäude in Flammen. Der 20 mal 60 Meter große Komplex wurde von einem Landwirt als Lagerhalle, Stall und Scheune genutzt. In einem Gebäudetrakt, der als Stall genutzt wurde, fanden sich dort 15 Kälber. Im mittleren Trakt lagerte Stroh und in einem dritten Trakt lagerten Maschinenteile. Nach Angaben der Feuerwehr fraßen sich die Flammen durch das Dach und griffen auf das Stroh im mittleren Trakt über. Die Jungtiere konnten mithilfe eines Landwirtes aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht werden. Gerettet werden konnten auch die Maschinenteile. Mit einem Radlader wurde das Stroh aus der Scheune transportiert und auf dem Außengelände von der Feuerwehr abgelöscht. Warum die Scheune in Flammen aufging, ist derzeit noch unklar. Vor Ort waren, neben Polizei und Rettungsdienst, die Ortsfeuerwehr Ringe-Neugnadenfeld mit 30 Einsatzkräften sowie die Wehr aus Emlichheim mit 20 Einsatzkräften.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/kleinringe-15-kaelber-vor-scheunenbrand-gerettet-206077.html