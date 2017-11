Empfehlung - Kleines Nebeneinkommen mit Direktvermarktung von Fleisch

Emlichheim. Mit Interesse beobachtet die Besuchergruppe die stämmigen Angus-Fleischrinder auf einer Weide des Hofes Borgman an der Aatalstraße in Emlichheim. Seit 2011 produzieren Johann und Lore Borgman dieses Rindfleisch in Mutterkuhhaltung. Die Tiere laufen als Herde auf der Weide. Auch die Kälber werden dort geboren und „tanken“ direkt bei der Mutter. Im ersten dreiviertel Jahr ernähren sie sich ausschließlich von Milch, Gras und Wasser. Im Winter wird bei Bedarf Heu und Grassilage zugefüttert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/kleines-nebeneinkommen-mit-direktvermarktung-von-fleisch-213782.html