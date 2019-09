Empfehlung - Kirchengemeinde Hoogstede feiert 200-jähriges Bestehen

Hoogstede Den Festgottesdienst zum 200-jährigen Bestehen der reformierten Kirchengemeinde in Hoogstede am Sonntag in der bis auf den letzten Platz besetzten Kirche leitete Günther ter Stal, seit 1985 Pastor in Hoogstede. Für die musikalische Begleitung sorgten Eveline Raterink an der Orgel und der Chor der Kirchengemeinde, der sein 30-jähriges Bestehen feierte, unter der Leitung von Ilsa Halbesma-Schaij. Die Predigt hielt Kirchenpräsident Dr. Martin Heimbucher aus Leer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/kirchengemeinde-hoogstede-feiert-200-jaehriges-bestehen-318978.html