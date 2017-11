Empfehlung - Kirche in der Grafschaft setzt auf Öko-Produkte

Emlichheim. Es ist kein einfacher Weg, auf dem die reformierten und die altreformierten Gemeinden der Grafschaft gemeinsam mit der Landwirtschaft unterwegs sind. Zwischen Sozialromantik und industrieller Landwirtschaft gilt es, das Ziel auszumachen. Die Basis bildet das Streben nach Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung als gleichrangige Leitplanken. Wird eines dieser Anliegen vernachlässigt, hat das zugleich negative Auswirkungen auf die anderen beiden, wird gleich zu Beginn des Synodenwortes betont. Einstimmig haben die etwa 70 reformierten und 30 altreformierten Synodalen das Papier am Sonnabend in Emlichheim verabschiedet. In dieser Erklärung geht es um den Umgang mit Lebensmitteln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/kirche-in-der-grafschaft-setzt-auf-oeko-produkte-214351.html