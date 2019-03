Kino in Aula: „Die kleine Hexe“ und „Das bescheuerte Herz“

Am Donnerstag, 7. März, gibt es zwei Filme in der Aula des Schulzentrums Emlichheim. In der Nachmittagsvorstellung für Kinder läuft um 16 Uhr „Die kleine Hexe“ und in der Abendvorstellung um 20 Uhr wird „Dieses bescheuerte Herz“ gezeigt.