Empfehlung - Kinderspiele aus alten Zeiten begeistern in Emlichheim

Emlichheim Was spielten die Omas und Opas von heute in ihrer Kindheit? Vor Kurzem trafen sich im Rahmen der Ferienaktion rund 20 aus einer großen Zahl an Anmeldungen ausgeloster Schülerinnen und Schüler im Alter von acht bis zehn Jahren auf Einladung der Heimatfreunde Emlichheim beim Jugendtreff. Die Heimatfreunde hatten einige Spiele vorbereitet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/kinderspiele-aus-alten-zeiten-begeistern-in-emlichheim-314551.html