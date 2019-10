Empfehlung - Frachtkosten und „flotte Sprüche“ im Fokus

Osnabrück Seit Anfang August geht die Große Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Osnabrück der Frage nach, ob die Emsland-Stärke über Jahre zu hohe Frachtkosten zu tragen hatte. Um ein Gespür dafür zu bekommen, welche Frachtkosten marktüblich sind und in welchem Verhältnis die von 2007 bis 2014 mit einem Logistikdienstleister aus Bremen vereinbarten Raten dazu stehen, hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück im Zuge ihrer Ermittlungen bei einem Fracht- und Logistikberater aus Braunschweig ein Gutachten in Auftrag gegeben. Zwei Sachverständige des Unternehmens stellten der Kammer am Donnerstag die Ergebnisse ihrer 2016 erfolgten Untersuchung vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/kenne-keine-spedition-die-solche-gewinne-erzielt-324391.html