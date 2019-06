Keller und Straßen in Emlichheim unter Wasser

Emlichheim Gegen 20 Uhr zog eine erste Starkregenfront über die Gemeinde hinweg. Die Kanalisation konnte den starken Niederschlag nicht vollständig aufnehmen und lief über. Vor allem die Mühlenstraße im Zentrum war von den Regenmassen betroffen. In mindestens zwei Kellern standen die Einsatzkräfte knöcheltief im Nass. Ein Auto in einer tiefer gelegenen Garage stand bis zum Außenspiegel im Wasser. Laut Feuerwehr handelte es sich um ein trocken gelegtes Fahrzeug ohne Öl und Benzin in den Tanks.

Die Fahrbahn der Mühlenstraße wurde ebenfalls durch Niederschläge überflutet und war zwischenzeitlich nur mit starken Einschränkungen befahrbar. dh/hi

Starker Regenfall hat Straßen und Keller in Emlichheim unter Wasser gesetzt. Foto: Hille

