Empfehlung - Keine Postbankleistungen mehr in Emlichheimer Postfiliale

Emlichheim Bislang konnten Kunden der Postbank in Emlichheim noch vor Ort Überweisungen tätigen oder Bargeld abheben, nun müssen sie auf Alternativen ausweichen. In der Filiale der Deutschen Post in der Bahnhofstraße 21 wurden sämtliche Bankangebote eingestellt. Der Grund: Nach einem Betreiberwechsel habe eine betriebswirtschaftliche Prüfung des Standortes zu einem „weniger erfreulichen Ergebnis“ geführt, erklärt die Deutsche Post in einem Schreiben an Daniela Kösters, Bürgermeisterin der Samtgemeinde Emlichheim. Aufgrund der „geringen Nutzung“ lasse sich das Angebot von Postbank-Leistungen und den damit verbundenen Kosten „betriebswirtschaftlich nicht mehr rechtfertigen“. Die Samtgemeinde hatte Auszüge des Schreibens auf Facebook veröffentlicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/keine-postbankleistungen-mehr-in-emlichheimer-postfiliale-280053.html