Empfehlung - „Keine Freiflächen-Bebauung bis Mitte 2020 in Emlichheim“

Emlichheim Die im Ort liegenden Freiflächen, die zum Teil an das ehemalige Bahnhofsgelände anschließen, waren in der Vergangenheit schon des Öfteren in der Diskussion. Insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Reaktivierung der Personenzüge sei es wichtig, ein entsprechend attraktives Bahnhofumfeld im Blick zu behalten. Dies schließe auch den Bau von ausreichend Parkplätzen für Bahnpendler sowie Radstellplätze ein – sowie eine Prüfung, ob für die Umsetzung finanzielle Förderungen möglich seien. Als positives Beispiel nannte Gemeindedirektorin Daniela Kösters die Neugestaltung des Bahnhofsumfelds Neuenhaus. Ziel der Ortskernentwicklung sei es weiter, Emlichheim als „dynamischen Einkaufsort an der Vechte“ zu positionieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/keine-freiflaechen-bebauung-bis-mitte-2020-in-emlichheim-287408.html