Kartoffeltransporter landet im Straßengraben

Auf der Kanalstraße in Emlichheim ist am Sonnabend ein Kartoffeltransporter verunglückt. Ein Lastwagen hatte das Gespann beim Überholen von der Fahrbahn abgedrängt. Die beiden voll beladenen Anhänger rutschten in einen Graben. Der Fahrer blieb unverletzt.