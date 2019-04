Kampert und Plasger weiter im Vorstand des Hegeringes VIII

Emlichheim Nach der musikalischen Begrüßung durch die Jagdhornbläsergruppe Laar-Emlichheim konnte Hegeringsleiter Friedhelm Kampert vor Kurzem im Jagdhornbläserheim in Emlichheim die Mitglieder zur diesjährigen Hegeringsversammlung willkommen heißen. Als Ehrengäste und Referenten begrüßte Kampert den Leiter des Veterinäramtes Nordhorn, Dr. Hermann Kramer, sowie den Vorsitzenden der Jägerschaft Grafschaft Bentheim, Thomas Heils.

Zu Beginn der Sitzung erhoben sich alle anwesenden Mitglieder von ihren Plätzen und gedachten der im vergangenen Jagdjahr verstorbenen Hegeringsmitglieder. Dann las Kampert den Streckenbericht des abgelaufenen Jagdjahres vor, der nur unwesentlich von den Abschusszahlen des Vorjahres abweicht. Der folgende Geschäftsbericht des Hegeringsleiters wurde von der Versammlung mit Interesse zur Kenntnis genommen.

Kassenwart Siegbert Plasger gab einen Überblick über die wesentlichen Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Jagdjahres und konnte die Versammlung mit einem soliden Kassenbestand erfreuen. Ihm wurde von den Kassenprüfern eine einwandfreie Kassenführung bestätigt. Schließlich folgten die Berichte der Obleute für Schießwesen, Öffentlichkeitsarbeit, Naturschutz, Hundewesen und Jagdhornblasen. Schießwart Jürgen Weggebakker teilte die Ergebnisse der zurückliegenden Schießveranstaltungen mit und gab die neu anstehenden Schießtermine bekannt. Für den Naturschutz berichtete Herbert Eggengoor über eine anstehende Hegebuschmaßnahme sowie über eine geplante Anlegung einer größeren Obstbaumwiese mit einer Einsaat als Bienenweide. Er wies in diesem Zusammenhang auf interessante Fördermöglichkeiten hin.

Der ebenfalls als Obmann für das Jagdhornblasen tätige Herbert Eggengoor wünschte sich mehr Nachwuchs für die Jagdhornbläsergruppe. Er teilte mit, dass in Kürze für Ersteinsteiger ein neuer Anfängerkursus der Musikschule Niedergrafschaft starten werde. Näheres hierzu werde man rechtzeitig bekannt geben. Für den Festausschuss hielt Friedhelm Berg kurz Rückblick auf die verschiedenen Veranstaltungen. Er bat um mehr Beteiligung an den einzelnen Veranstaltungen, insbesondere an dem jährlich stattfindenden Hegeringfest.

Von den Vorsitzenden der dem Hegering angehörenden drei Rehwildhegegemeinschaften wurden die hohen Fallwildzahlen beim Rehwild beklagt. Auszeichnungen gab es für die besten Rehwild-Hegeabschüsse: Manfred Engel (Gold), Evert Duesman (Silber), Hendrik Roden (Bronze). Bei den anschließenden Vorstandswahlen wurde Friedhelm Kampert einstimmig als Hegeringsleiter wiedergewählt, ebenfalls einstimmig Siegbert Plasger als Kassenwart. Als Vorsitzender der Jägerschaft Grafschaft Bentheim informierte Thomas Heils eingehend über den Sachstand zum Bau der geplanten Großraumschießanlage in Lohne.

Die mit den verschiedenen Organisationen und Verbänden geführten Gespräche und Verhandlungen seien sehr intensiv und zeitaufwendig gewesen. Die Jägerschaft Grafschaft Bentheim sei Eigentümerin dieser Anlage und werde diese somit auch verwalten, so die Veranstalter. Mit dem Bau der Anlage in Lohne solle nach Möglichkeit im Mai/Juni dieses Jahres begonnen werden. Die Fertigstellung sei für Ende 2019 geplant.

Einen Vortrag über die Situation und die Risiken der Afrikanischen Schweinepest (ASP) hielt der Leiter des Veterinäramtes, Dr. Hermann Kramer. Nach seinen Worten ist menschliches Fehlverhalten das größte Risiko zur Einschleppung des Virus. Dr. Kramer verwies auf die extreme Überlebensfähigkeit des Virus. Im Falle eines Ausbruchs der ASP sei deren Früherkennung von großer Bedeutung.

Zum Abschluss der Veranstaltung ist Hegeringsmitglied Cornelis van der Hoek für 50-jährige Mitgliedschaft im Landesjagdverband Niedersachsen geehrt worden. Für ihre bestehende 25-jährige Mitgliedschaft wurden Harm Jacobs, Jacob Jonker und Albert Zingraven geehrt.