Kabarettist Jens Neutag tritt in Emlichheim auf

Emlichheim Zum Inhalt: Es reicht! Wenn Trump, Erdogan und all die unzähligen hirnlosen Rechtspopulisten in Europa mit Realsatire dem Kabarett das Wasser abgraben, dann holt Jens Neutag zum ultimativen Gegenschlag aus. Er geht als Kabarettist in die Politik. Nicht irgendwie, sondern ganz zielstrebig. Also so zielstrebig wie es die Generation „um die 40“ eben macht. Man sagt nicht wirklich ja, aber weil man auch nicht „Nein“ gesagt hat, steht man irgendwie auf dem Wahlzettel. Und wenn er dann schon einmal das Sagen hat, dann wird alles anders, jetzt, sofort und mit Volldampf.

Das ist der Plan und obwohl dann alles ganz anders kommt, stellt Jens Neutag eines eindrucksvoll unter Beweis: Er ist der Dampfreiniger des deutschen Kabaretts. Er verbindet ein sicheres Gespür für Sinn und Irrsinn unserer Tagespolitik mit bissigen Kommentaren und intelligentem Humor. Mit dieser Nische hat er sich als einer der wenigen Kabarettisten bundesweit einen Namen gemacht.

Jens Neutag präsentiert seinem Publikum Hochleistungskabarett ganz ohne erhobenen Zeigefinger. Eine messerscharfe Gegenwartsanalyse mit komödiantischen Mitteln – kurzum: Satire am Puls der Zeit. Pointiert, entlarvend mit allerhöchstem Unterhaltungsfaktor.

