Jungbläser trainieren in Hoogstede für Gottesdienst-Auftritt

„Wo ein Mensch Vertrauen gibt“, war das Motto der Grafschafter Jugendposaunentage am Wochenende in Hoogstede. Das Vortragsstück stand auch zentral im abschließenden Gottesdienst am Sonntagvormittag in der Sporthalle, an dem etwa 300 Besucher teilnahmen.