Jägerschaft Hoogstede bringt Obstbäume in Form

Wer einen Obstbaum pflanzt, der muss ihn auch pflegen. In diesem Bewusstsein traf sich vor einigen Tagen die Jägerschaft Hoogstede an einem Wirtschaftsweg am Bathorner Diek, an dem bereits vor fünf Jahren rund 80 Obstbäume gepflanzt worden waren.